Суд США визнав винною у шахрайстві засновницю стартапу Theranos

Суд США визнав засновницю стартапу Theranos Елізабет Холмс винною у шахрайстві. Вона обіцяла створити прилад для проведення складних аналізів за краплиною крові.

Холмс визнали винною за чотирма звинуваченнями з 11 — у змові з метою обману інвесторів та шахрайстві і виправдали за чотирма пунктами. Якщо вердикт не скасують під час апеляції, їй загрожує до 20 років ув'язнення, передає The Guardian.

Холмс створила стартап Theranos у 2003 році. Ідея компанії полягала в розробці приладу Edison, що дозволив би робити складні аналізи за однією краплиною крові. На піку популярності вартість компанії оцінювалася в $9 млрд. Однак пізніше розслідування The Wall Street Journal, показало, зокрема, що Theranos проводила аналізи крові на сторонньому обладнанні. Елізабет Холмс звинувачували у змові та десятках епізодів шахрайства.

Протягом майже чотирьох місяців судового розгляду федеральні прокурори викликали 29 свідків, окреслюючи помилки та ймовірне шахрайство, вчинене Холмс під час її 15-річної роботи на посаді генерального директора.

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