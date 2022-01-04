У Калуській дитячій поліклініці, що на Прикарпатті, відкрили денне відділення та центр реабілітації, в якому медики безкоштовно обслуговують пацієнтів. Про це кореспондентці Суспільного розповів заступник директора Калуського міського центру надання первинної медико-санітарної допомоги Тарас Бандура.

За його словами, усі роботи оплатили грошима, які медзаклад заробив за контрактами з НСЗУ. Вони залишилися після виплати зарплат. Тарас Бандура каже, оновлення міського центру надання первинної медико-санітарної допомоги дозволило подати в службу здоров’я заявку на два додаткові пакети послуг. Коли їх затвердять в НСЗУ, то заклад збільшить свій бюджет.

Станом на 4 січня заклад обслуговує 17 тис. дітей. 21 грудня в дитячій поліклініці вперше відкрили відділення денного стаціонару. Тепер діти можуть вдень пройти необхідні процедури, а вночі бути вдома. Зараз у поліклініці перебуває 10 дітей. Мама 2-річної доньки Тетяна розповідає, що дуже задоволена нововведенням.

Фото: Суспільне Карпати Тетяна із 2-річною донькою

"Ми раді, що є такий денний стаціонар, тому що дитині реально потрібна тимчасова допомога. Ми прийшли, нам поставили діагноз і тоді вже призначили лікування. І дитина так швидше одужує. Це — великий плюс", — сказала жінка.

У тих приміщеннях, які капітально відремонтували, обладнали три палати на дев'ять місць. Тут поставили сучасні ліжка, які обладнані пультом, та можуть змінювати своє положення.

Фото: Суспільне Карпати Обладнали три палати на дев'ять місць

Працює відділення з 8:00 до 17:00. За словами завідувача відділення Василя Підлісного, тут працюють четверо людей: лікар, дві медсестри й санітарка. Приймають дітей у відділення за скеруванням сімейного лікаря. Також батьки можуть самостійно звернутися у медзаклад. Лікують тут неважкі стани до 10 днів.

"Лікуємо пневмонії, гострі обструктивні бронхіти, функціональні захворювання кишківника, які потребують антибіотикотерапії, інгаляційної терапії", — сказав Василь Підлісний.

Фото: Суспільне Карпати Відділення працює з 8:00 до 17:00

Крім того, в поліклініці обладнали два фізіотерапевтичні зали, один з яких — для дітей з інвалідністю. Цей відділ запрацював у лікарні минулого року. Для цього в медзакладі закупили нові бігові доріжки та спортивне знаряддя. Також влаштували на роботу лікаря-реабілітолога та фізіотерапевта. За словами лікарки-реабілітога Марії Срібняк, тут допомагають відновитися дітям від трьох років з порушенням опорно-рухового апарата або ураженням нервової системи. Реабілітація триває 12-15 днів.

Фото: Суспільне Карпати Встановили нові велотренажери, бігові доріжки та закупили спортивне знаряддя

"На обліку з ДЦП у нас є 45 дітей. Ми їх почергово раз у три місяці беремо. Плюс займаємося з дітьми, які отримали травми. Після оперативного лікування, наприклад, діти йдуть одразу до нас на розробку", — розповіла Марія Срібняк.

Фото: Суспільне Карпати

Завідувач консультативного відділу Калуської дитячої поліклініки Богдан Кучма каже, що в липні 2020 року поліклініка перейшла під керівництво Калуського центру первинної медико-санітарної допомоги. Тоді розпочалося оновлення закладу.

"Дитяча поліклініка була найслабшою ланкою в охороні здоров’я Калущини. І зараз у нас фактично є все: і високоякісна апаратура, ми провели капітальні ремонти. Але найголовніше — в нас є високопрофесійний медичний персонал", — сказав Богдан Кучма.

Фото: Суспільне Карпати Оновлення закладу розпочали у липні 2020 року

За словами заступника директора Калуського міського центру надання первинної медико-санітарної допомоги Тараса Бандури, на капітальний ремонт приміщень, встановлення нової системи вентиляції та закупівлю обладнання витратили приблизно 3,6 млн грн. 3 млн грн заклад отримав від НСЗУ, ще 530 тис. грн — це грант від місцевого самоврядування. Минулого року центр уклав з НСЗУ контракти на реабілітацію дітей та дорослих з ураженням нервової системи та опорно-рухового апарата.

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