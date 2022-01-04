Угорщина спрямувала 326 100 євро для будівництва ліцею у селі Красноїлля Верховинської територіальної громади. Про це під час свого візиту в Івано-Франківськ повідомив генеральний консул Угорщини Йожеф Бачкаі.
За його словами, у навчальному закладі вже оновили систему водовідведення та зробили ремонт.
"Місцева школа перебуває під постійною загрозою під час повені через бурхливу річку та дощову воду, що стікає з гір, а також — під час танення снігу. Щоб запобігти цьому, за підтримки Угорської держави ми оновили систему водовідведення та провели зовнішні та внутрішні ремонтні роботи. І тепер батьки, які живуть там, можуть спокійно відпускати своїх дітей до школи", — сказав Йожеф Бачкаі.
Що відомо
- Впродовж чотирьох років триває будівництво нового корпусу ліцею у Красноїллі на Верховинщині. Через це учні навчаються у непристосованих приміщеннях.
- Ремонт першого поверху навчального закладу, який пошкодив грибок, розпочали у 2020 році, але закінчити не встигли.
- Через відсутність водопроводу, їдальні та приміщень для навчання більш ніж половина учнів Красноїльської загальноосвітньої школи з початку цього навчального року навчаються поза межами шкільних класів.
- У грудні 2019 вчителі, учні та батьки Красноїльської школи приїхали до голови ОДА нагадати, що грибок руйнує навчальний заклад.
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