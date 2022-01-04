Соціальний магазин "Нове життя старим речам" відкриють в Ужгороді до кінця січня. Втілити цей проєкт планує ужгородка Віра Лопачак. Жінка пройшла тримісячні курси "Норвегія-Україна", як дружина учасника АТО.

Прийти до магазину і взяти необхідні речі зможуть малозабезпечені, багатодітні, сім’ї учасників АТО. Наразі під соціальний магазин шукають приміщення, розповідає Віра Лопачак. Поки речі можна приносити за адресою Заньковецької, 68.

Суспільне Закарпаття

"Ця ідея була пов’язана більше з екологією, аби речі не потрапляли на сміттєзвалища. Ми будем створювати ГО (громадську організацію), як неприбуткова організація з приміщенням наразі вирішується, воно буде на державній основі, — розповіла Віра Лопачак. — Одна умова – щоб речі були чистими, випраними. Десь плями, це ми будемо далі сортувати, перебирати і виставляти. Люди приносять безкоштовно, залишають речі, так само люди безкоштовно їх будуть забирати".

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