6 мільйонів на музеї: розпочався конкурс від Буковинського культурного фонду

4 січня розпочався конкурс проєктів від Буковинського культурного фонду. На нього з обласного бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Митці можуть подавати свої проєкти на участь.

Про це на сторінці в Facebook голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

Цьогоріч основним напрямком Буковинського культурного фонду буде розвиток музеїв області.

"2022-го виповниться 630 років першої писемної згадки назви «Буковина». Тому ми вирішили скерувати ресурси Буковинського культурного фонду на розвиток локальних музеїв", — каже Осачук.

Заявки можна подавати до 25 січня. Зробити це можна тут.

Що відомо

Чернівецька ОДА створила Буковинський культурний фонд для підтримки творчих ініціатив та реалізації культурних проєктів.

У 2021 році перемогли 38 проєктів. Участь у конкурсі взяло 170 митців.

П'ятеро членів журі Буковинського культурного фонду перемогли зі своїми проєктами. Те, що серед переможців є члени журі, які оцінювали роботи інших, деякі митці вважали проявами корупції.

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