Святковий концерт влаштували вихованці школи мистецтв у Хмельницькому

Святковий концерт до новорічно-різдвяних свят 4 грудня влаштували учні Хмельницької школи мистецтв "Заріччя" для жителів мікрорайону Виставка в сквері імені Степана Бандери. Директорка школи Галина Ладанська розповіла Суспільному: учні школи до свят зимового циклу концерт хмельничанам ставлять вже вдруге. Загалом, в самому сквері виступають на державні та релігійні свята по кілька разів на рік. Суспільне побувало на концерті.

На святковому концерті зразковий колектив "Веселі нотки" школи мистецтв "Заріччя" виконує новорічно-різдвяні пісні та хороводи з глядачами.

Жителька мікрорайону Альона каже, що на концерт потрапила випадково: "Приємно здивовані. Вийшли в магазин, а тут свято, дитині подобається".

В хмельничанки Тетяни в ансамблі співає син. Жінка каже, що він займається з трьох років, і це триває вже шість років.

В хмельничанина Ігоря виступають дві дочки. Чоловік каже, що концерту сприяла погода.

Самі учасники концерту кажуть: виступати на вулиці полюбляють. Зокрема, Софія говорить: " Мені дуже подобається, коли ми виступаємо, на нас увагу звертають. І збирається багато людей".

Інша учасниця колективу Еріка каже: "Я виступала в жахливіших умовах. Були такі умови, що дощ, дощ зі снігом, сніг. Але ми виступаємо в будь-яку погоду". Анастасія доповнює: "Якщо дуже холодно, то можна горло застудити".

Директорка школи мистецтв "Заріччя" Галина Ладанська каже: в сквері Бандери ставлять концерти по кілька разів на рік з моменту його облаштування, бо місце є вдалою локацією для виступів. Додає: "Ми проводимо концерти для мешканців мікрорайону. Та не тільки новорічні, а й на Великодні свята, до Дня захисту дітей. І сьогодні ми вирішили подарувати гарний настрій для усіх мешканців мікрорайону – і для дітей, і для дорослих".

Директорка говорить: наймолодшій учасниці концерту шість років, найстаршим – по 15.

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