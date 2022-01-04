Пошуки завершилися: з водойми на Волині дістали тіло 17-річного юнака

З водойми поблизу села Тур Ковельського району водолази дістали тіло 17-річного юнака. Інформацію про це Суспільному підтвердив речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров.

Тіло хлопця водолази дістали на поверхню 4 січня о 15:20.

Юнак зник напередодні. За попередньою інформацією 3 січня хлопець пішов на водойму рибалити і провалився під кригу. Пошуки юнака почалися зранку. Зі слів речника рятувальників, водолази можуть проводити пошукові роботи лише у світлу пору доби.

"Пошуки були дуже складні. Пошукові роботи ускладнювалися тим, що це болотиста місцевість, водойма заросла, дно замулене", – зазначив Володимир Нестеров. З його слів, тіло юнака на поверхню дістали четверо водолазів.

Що відомо

За яких обставин неповнолітній опинився на водоймі і як потрапив під кригу наразі з'ясовують правоохоронці. Працівники поліції теж були залучені до пошуків хлопця.

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