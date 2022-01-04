На Волині водолази шукають хлопця, який, ймовірно, провалився під лід

На водоймі поблизу села Тур Ковельського району рятувальники шукають хлопця 2004 року народження. Як розповів Суспільному речник управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров, неповнолітній, ймовірно, провалився під кригу.

Пошуки неповнолітнього розпочалися зранку 4 січня.

Наразі на місці працюють водолази та правоохоронці, які з'ясовують усі обставини зникнення хлопця. Зі слів старшої інспекторки Нацполіції Волині Марини Балдич, повідомлення про цей випадок надійшло до поліції 3 січня, ввечері.

Як зазначив речник рятувальників, працювати водолази на дні озера можуть лише вдень. Пошуки триватимуть до настання темноти.

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