Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ "Агрофірма ім. Горького" придбати спиртзавод на Черкащині. Про це повідомили в пресслужбі комітету.

Таке рішення АМКУ датоване 30 грудня 2021 року.

"Надано дозвіл на придбання ТОВ «Агрофірма ім. Горького» окремого майна Косарського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», яке розташоване у Черкаській області, що перебуває на балансі ДП «Укрспирт»", – поінформували в пресслужбі АМКУ.

Що відомо

У листопаді 2021-го року спиртзавод продали "з молотка" за понад 162 мільйони гривень.

За інформацією Фонду держмайна, загальна площа будівель та споруд становить 22 251,6 м².

Підприємство відновило свою діяльність 2020 року, але потребує модернізації обладнання і створення комфортних умов праці для фахівців. Саме приватний власник може забезпечити це, а також сприяти розвитку територіальної громади, де знаходиться завод.

За інформацією Youcontrol, компанія ТОВ "Агрофірма ім. Горького" зареєстрована 19 лютого 1999 року в Києві. Керівником організації є Микола Бочкар. Розмір статутного капіталу становить 23 300 000,00 грн.

За даними Оpendatabot, бенефіціаром "Агрофірми ім. Горького" є Вадим Нестеренко, голова наглядової ради агрохолдингу Ristone Holdings.

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