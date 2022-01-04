З п'ятого січня на Рівненщині розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2022 року. Вона триватиме до 22 січня, повідомив Суспільному відповідальний за ЗНО на Рівненщині Ігор Опольський.

Зареєструватись на пробне ЗНО самостійно можна на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Кожен учасник матиме персональну сторінку, на якій розміщуватиметься інформація про час і місце проходження пробного тестування, а згодом – і його результати.

"До участі в пробному ЗНО ми запрошуємо не лише одинадцятикласників, а й учнів, які навчаються в десятих класах. А на такий предмет як українська мова можуть реєструватися навіть дев'ятикласники. У дев'ятому класі вони можуть зареєструватися, ознайомитися з процедурами пробного ЗНО з української мови, на десятий можуть пробувати математику, а хто хоче – англійську", – повідомив Ігор Опольський.

Саме оцінювання пройде 19 та 26 березня. 19 березня можна буде скласти тест з української мови та літератури, 26 – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії та іноземної мови.

Вартість пробного ЗНО у 2022 році становить 240 гривень.

Що відомо

У 2021 році на пробне тестування зареєстрували 4 955 учасників. Найбільше з Рівного – 2 135, найменше – з Радивилова – 85.

Серед предметів, які здавали учасники під час пробного ЗНО 2021 року, найбільше заяв подали на українську мову та літературу і математику, найменше – на французьку мову.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році становила 300 гривень.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram