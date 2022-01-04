Сашку та Софійці торік зробили операцію київські лікарі. Для цього вони приїхали в Чернівці, бо через важкий стан дітей їх не можна було перевозити. Київським лікарям допомагали чернівецькі медики – вони робили такі втручання вперше. Суспільне дізналося, як операція вплинула на Софійку та лікарів.

Софійка — паліативна хвора, весь час поруч з нею перебуває хтось з її рідних. Сім’я живе за графіком. Вдень за дитиною доглядає мати Марина, увечері та вночі — дві старші доньки та батько.

Суспільне Буковина Родина Софійки — батьки та старші сестри.

Софійка не може рухати ногами, сидіти та самостійно їсти. Також потребує апаратного відсмоктування мокротиння, аби не захлинутися.

До операції Софійка харчувалась за допомогою зонду. Це трубка, через яку їжу вводять через ніс або рот у шлунок. Через це у дитини часто відбувалось затікання вмісту шлунка в стравохід, що призводило до пневмоній. Годування викликало блювання та напади епілепсії. Софійка п'ять місяців перебувала в реанімації.

Аби прооперувати дівчинку, а також 9-річного Сашка з пухлиною мозку, до Чернівців приїхали лікарі з київського "Охматдиту". У листопаді вони пооперували дітям шлунки, аби полегшити їх стан.

Таку малоінвазивну операцію в міській дитячій лікарні робили вперше.

Фото: Facebook/Marta Levchenko Київські та чернівецькі лікарі проводять операцію

За словами завідувача хірургічного відділення лікарні Миколи Хоми, Софійці встановили гастростому — трубку, через яку дитині вводять суміші безпосередньо в шлунок. Це полегшує харчування та догляд за дитиною.

Тато Софійки Георгій Герман розповів, що після операції якість життя дитини покращилась. Вона не блює, почала набирати вагу.

Операцію допомогла організувати керівниця благодійного фонду “Я Майбутнє України” Марта Левченко. Київські лікарі прооперували також 9-річного Сашка Андрійчука, якого у лютому минулого року прийняли до своїх лав поліцейські. Хлопчик разом з мамою жив у кризовому центрі "Місто добра". У Сашка була остання стадія пухлини мозку, 29 грудня він помер у лікарні.

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