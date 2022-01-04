Знизити ціну за опалення майстерень просять черкаські митці. Відтепер платити їм доведеться втричі більше, ніж торік, розповів Суспільному голова обласної спілки художників Роман Кравчук.

За словами Романа Кравчука, суми у платіжках зросли через постанову Кабміну, яка прирівняла художників до підприємців.

Свою майстерню черкаська художниця та викладачка національного університету імені Богдана Хмельницького Неоніла Недосєко називає другим домом. Робота в ній не зупиняється, втім, тепер під загрозою. Бо платіжки за тепло зросли втричі:

"Це велика частина нашої творчості і майстерня настільки ж нам дорога для нашої душі, для нашої роботи як і наші квартири. Торік я платила тисячу двісті п’ятдесят, а зараз в три рази більше потрібно. Парадоксальна ситуація виходить, що не майстерня працює на художника, а художник на майстерню", — додала пані Неоніла.

Суспільне: Черкаси

Торік у листопаді, відповідно до постанови Кабміну, зросли тарифи на теплопостачання для майстерень, які належать Спілці художників України, розповів голова обласної організації Роман Кравчук.

"Це парадокс, прирівняли нас до підприємців. А у нас немає конвеєру. І всі знають, що в цей час карантинних обмежень наша сфера постраждала найпершою".

Суспільне: Черкаси Роман Кравчук

Якщо минулоріч за весь опалювальний сезон заплатили 131 тисячу гривень, то лише за місяць таких нововведень нарахували 81 тисячу, зауважив пан Роман. Такі тарифи – це вирок мистецтву, яке в останній час і так заробітку приносить мало митцеві із середнім заробітком.

"Зараз продати картину свою не так просто. Зараз коли прийде платіжка за майстерню в три тисячі, квартира, плюс харчування – це для деяких людей взагалі непідйомно".

Грошей у спілці бракує і на опалення, і на ремонт стелі в майстернях, додає пан Роман. Там і творчий простір заслуженого діяча мистецтв України Віктора Клименка. У кімнаті з дві сотні полотен. Підвищена вологість загрожує кожному, розповіла його дружина, художниця Ніна Клименко.

Суспільне: Черкаси

І так живуть без підтримки держави, почасти на власному альтруїзмі та ідеях, розповіла майстриня народного мистецтва Олександра Теліженко.

"Ще нас оцим наказувать! Та це просто геть нерозумно! Держава, яка не вкладає в культуру"...

Суспільне: Черкаси Олександра Теліженко

Заступник директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Отрешко пояснив, що нині платня за опалення здорожчала в усій країні.

"Здорожчало не з підстав місцевого самоврядування, ми це розуміємо. Ключова складова – це вартість газу на яку ми, на жаль, впливати не можемо. Тому, якщо держава відпускає нам, теплопостачальним організаціям, газ за пільговою ціною виключно для населення, спілка художників не може бути населенням за визначенням, тому тариф не може бути іншим".

Втім питання черкаських митців планують розглядати на сесії міськради, додав Сергій Отрешко.

"Якщо вести розмову про відшкодування певне, збільшення тарифу, то це підтримка певних творчих об’єднань, а це компетенція міської ради Черкас. Наскільки їх міська рада прийме рішення застосовувати чи не застосовувати – це вже повноваження ради".

Суспільне: Черкаси

За словами Романа Кравчука, художники чекають, що тарифи переглянуть або ж внесуть доповнення до постанови. Інакше доведеться їхати мітингувати до Києва.

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