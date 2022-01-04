Поліція Херсонської області встановлює обставини ДТП, в якій загинув пішохід

На Херсонщині 3 січня сталася аварія. Пішохід загинув під колесами вантажівки. Поліція встановлює причини та особу загиблого.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook.

У повідомленні написано, що до поліції зателефонував 36-річний чоловік. Він їхав своїм автомобілем "Hyundai" з Берислава в напрямку селища Зміївка. За словами чоловіка, йому на зустріч рухалась вантажівка, яка в один момент різко змінила напрямок, виїхавши на зустрічну смугу та після цього зупинилася.

Водій вантажівки "DAF" розказав правоохоронцям, що він рухався в напрямку Берислава, коли раптово побачив чоловіка, який перебігав дорогу. 47-річний водій вантажного авто виїхав на зустрічну смугу, але відстань виявилась недостатньою для уникнення ДТП. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події.

Слідчі дії зі встановлення причини аварії та загиблого пішохода тривають.

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