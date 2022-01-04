У Полтаві 4 січня не відбулася позачергова сесія міськради, на якій мали розглянути питання щодо вето міського голови. Олександр Мамай. 24 грудня він скасував рішення депутатів щодо виключення старост громади зі складу виконкому.

Засідання, на якому депутати планували повторно голосувати за цей проєкт, не відбулося через відсутність кворуму – зібралося 16 депутатів із 42. Відтак, старости залишаться у складі виконавчого комітету Полтавської міськради. Такої позиції притримується і сам міський голова. Про це він сказав у коментарі Суспільному.

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"Кожен староста може не лише представляти свій старостинський округ в самому окрузі, а кожен староста повинен представляти його на виконавчому комітеті. Деякі впродовж цього року подавали проєкти рішень для того, щоб втілювати їх в громаді, в той старостинський округ, який вони представляють", - говорить голова Полтавської міськради Олександр Мамай.

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