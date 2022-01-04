На Херсонщині директор підприємства під час будівництва амбулаторії підробив документи та заволодів державними коштами у сумі понад 870 тис гривень. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт.

Про це йдеться на сторінці прокуратури Херсонської області у Facebook.

Слідчі встановили, що директор умисно вніс неправдиві дані до актів виконаних робіт з будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в одному із сіл Херсонського району. В результаті будівельник незаконно отримав понад 870 тис. гривень державних грошей.

Чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

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