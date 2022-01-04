Художник-іконописець Олександр Криворучко із села Балясне, що на Полтавщині, виготовляє ікони та іконостаси. Цим займається майже 25 років. За цей час створив понад пів тисячі робіт. Нині працює у майстерні, яку облаштував удома.

Художник-іконописець Олександр Криворучко розфарбовує ікону «Свята Трійця». Її створює для одного із монастирів на Полтавщині.

Суспільне Полтава Олександр Криворучко створює ікону

"Ікони пишуться під муштабель . Рука то, Бог милував, не трясеться. Це вже деталі, брови підвести.Фарби олійні у мене. Основа – МДФ паволока Все за технологією, як годиться", – каже художник-іконописець Олександр Криворучко.

Після того, як розфарбує, каже, ікону сушить, а потім покриває лаком чи воском із позолотою. На створення кожної роботи витрачає до двох місяців. Зараз чоловікові 67 років, із них майже чверть століття створює ікони та іконостаси.

Суспільне Полтава Художник-іконописець обирає дерево для створення ікон

"Першу ікону Серафіма Саровського зробив, там і чеканка ще була. Вона не по-церковному трішки (зроблена – ред.). Робив я, як розумів. Ото її першу зробив і віддав у диканську церкву", – говорить художник-іконописець.

Суспільне Полтава Художник-іконописець Олександр Криворучко із Полтавщини

Матеріали для ікон Олександр Криворучко купує в магазинах та готує самостійно. Серед деревини найчастіше використовує липу, а ще поєднує її із сосною та дубом.

"Починається хороша робота із хорошої заготівлі дерева. Не вся липа підходить, треба знати місця, який вид її підходить. І тоді сушу тільки у природній сушці, перекладаю на протягові, і сушиться вона не один рік", – говорить Олександр Криворучко.

Суспільне Полтава Художник-іконописець працює у майстерні

Працює чоловік у селі Балясне Диканської громади у майстерні, яку облаштував удома. Має спеціальні станки та токарні інструменти.

Загалом Олександр Криворучко створив понад пів тисячі ікон та 12 іконостасів. Вони розміщені у храмах.