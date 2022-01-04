У Харкові демонтували "Стоунхендж"

Інсталяцію на вулиці Біблика у Харкові демонтували вранці 4 січня.

На місці працювали бульдозер та автокран, що збили та склали колони, передає кореспондент Суспільного.

Автор проєкту Євген Кулик розповів, що з ним не зв'язувалися перед тим, як знести конструкцію.

Суспільне Харків

"Звісно, ставлюся як до акту вандалізму. Чесно кажучи, я дуже здивований... Підрядники у шоці, вони не можуть цього коментувати. Я не можу коментувати їхні дії чи думки, але те, що вони у шоці — це так", — сказав Кулик.

За його словами, у конструкції близько 150-160 елементів. Автор додав, що інсталяція не була закінчена.

Суспільне Харків

"Він мав пройти стадію декорації. Він мав бути весь у мосі, змінити колір, тут мали були бути висаджена трава і декілька гілок дикого винограду. Набути вигляду такої конструкції, яка тут нібито стояла близько тисячі років і до нас дійшла", — розповів Кулик.

Суспільне Харків

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