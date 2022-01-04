У Харкові демонтували "Стоунхендж"

Інсталяцію на вулиці Біблика у Харкові демонтували вранці 4 січня.
На місці працювали бульдозер та автокран, що збили та склали колони, передає кореспондент Суспільного.
Автор проєкту Євген Кулик розповів, що з ним не зв'язувалися перед тим, як знести конструкцію.
"Звісно, ставлюся як до акту вандалізму. Чесно кажучи, я дуже здивований... Підрядники у шоці, вони не можуть цього коментувати. Я не можу коментувати їхні дії чи думки, але те, що вони у шоці — це так", — сказав Кулик.
За його словами, у конструкції близько 150-160 елементів. Автор додав, що інсталяція не була закінчена.
"Він мав пройти стадію декорації. Він мав бути весь у мосі, змінити колір, тут мали були бути висаджена трава і декілька гілок дикого винограду. Набути вигляду такої конструкції, яка тут нібито стояла близько тисячі років і до нас дійшла", — розповів Кулик.
Що відомо
- Проєкт "Скіфська спадщина" переміг у конкурсі Громадський бюджет (бюджет участі) — це частина коштів міського бюджету Харкова, щодо якої жителі міста самостійно обирають, на що їх витрачати. Переможців обирають шляхом голосування. Громадський бюджет на 2021 рік становив 50 млн грн. На розгляд харків‘ян винесли 52 проєкти.
- За проєкт "Скіфська спадщина" віддали 751 голос. Загальна вартість проєкту — 1 482 680 гривень. Автором проєкту зазначений Євген Кулик. Також Кулик переміг з ще одним проєктом "Створення і демонстрація голографічних 3D фільмів про Харків".
- 26 грудня речник мерії Юрій Сидоренко повідомив, що виконавці проєкту "Скіфська спадщина" не тримають коштів з бюджету.
- 28 грудня у оментарі Суспільному мер Харкова Ігор Терехов сказав, що дасть доручення знести інсталяцію.