Власники машин, які пошкодило дерево на Нових домах у Харкові в ніч проти 2 січня, збираються позиватися до комунальників.

Власник розбитої внаслідок падіння дерева Lada Samara Руслан Руцький розповідає: залишав автівку у дворі під деревами, бо ставити її "нема де".

"М'ятий бік, немає заднього скла, переднє — розбите, багажник зігнуло. Кузов треба повністю змінювати. Машина у мене не дуже нова, але це моє авто для роботи, я перевожу вантажі, від нього залежить мій прибуток, я його фактично втратив. Мені до суду не можна буде відремонтувати автівку, треба шукати нову машину. Думаю, що зараз ця машина коштує дешевше, ніж ремонт, якого вона потребує", — розповідає Руцький.

Суспільне Харків

"Якщо ми не будемо ставити їх у дворі, то поставимо вздовж вулиці Харківських Дивізій, і жодне авто там більше не проїде. Усі ставлять автівки у дворах. Я не думав, що дерево впаде", — каже власник розбитої Lada.

Суспільне Харків

"Хочу, щоб мені компенсували збитки у розмірі хоча б тисячі доларів, це невелика сума", — говорить Руслан Руцький

Суспільне Харків

Позиватися збирається і Владислав, каже, що про те, що його Jeep розбитий, дізнався від сусіда, який розбудив його.

"Було близько 4:45 ранку, сусід сказав, що на машини впало дерево. Був розчарований, бо це ж авто. Розумію, що, мабуть, пошкоджена не лише зовнішня, але й внутрішня частина. Бампер, капот, ліве крило, балка пошкоджені", — розповідає Владислав.

Суспільне Харків

Водій каже, ремонт його авто може обійтися у близько три тисячі доларів.

"Стоянка супермаркету поруч, але я ж не буду залишати машину там. Платна стоянка далеко, ходити незручно, біля дороги ставити теж недобре, тому ставив у дворі, де було вільне місце", — каже Владислав.

Суспільне Харків

За його словами, до поліції звернувся із заявою, у якій просив з'ясувати, яке комунальне підприємство є балансоутримувачем й відповідає за дерево, а потім планує позиватися до нього та просити компенсувати збитки.

"Планували подавати позов колективно, треба буде, щоб експерти оцінили збитки, це теж витрати", — каже водій.

Чому комунальники не спиляли дерево — Суспільне намагалося запитати у місцевій дільниці "Жилкомсервісу", двері там зачинені. Начальник дільниці Юрій Лисоколенко телефоном сказав: інтерв'ю давати не хоче. В адміністрації Немишлянського району двері теж були зачинені. Речниця міськради Ольга Мірошніченко на повідомлення не відповіла. Правоохоронці перевірятимуть, чи було порушення закону з боку комунальників, сказала речниця облуправління поліції Оксана Калмикова.

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