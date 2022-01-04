У Києві горів яхт-клуб. Пожежу загасили

У Києві рятувальники ліквідували пожежу на території яхт-клубу. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві.

4 січня о 10:27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у Гідропарку, що у Дніпровському районі столиці.

“На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю, бійці встановили, що займання виникло на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі на території яхт-клубу. Об 11:04 займання було локалізовано на площі 50 кв. м та об 11:30 – ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.

На місці пожежі працювали 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.

Що відомо

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