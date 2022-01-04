У Рівному встановили новий тариф на теплоенергію з альтернативних видів палива

Рівненський міськвиконком 4 грудня встановив новий тариф на теплову енергію, яку "Рівнетеплосервіс" та "Альтернативна теплова Компанія" виробляють з використанням альтернативних джерел енергії. Про це повідомив кореспондент Суспільного з засідання виконкому.

На засіданні міськвиконкому прийняли зміни до тарифного плану на виробництво, транспортування й постачання теплоенергії для приватних підприємств "Рівнетеплосервіс" та "Альтернативна теплова Компанія". Таке рішення прийняли через коригування середньозваженого тарифу для суб'єктів, які працюють на альтернативному паливі, пояснили в управлінні економіки міста.

"Середньозважений тариф зріс на 62,1% для потреб установ та організацій, що фінансуються з місцевого бюджету. До розрахунку беруть тарифи з використанням газу по місту та по всій області. Кінцевий тариф зростає на 41,4%", – розповіла начальниця відділу тарифної політики управління економіки міста Наталія Глазкова.

Виконком встановив тариф на теплову енергію для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету та уклали договори з "Рівнетеплосервіс" на рівні 3 521,81 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 2 562,76 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 928,63 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 30,42 грн/Гкал (без ПДВ).

Для населення затвердили тариф на теплову енергію – 2 471,27 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії – 1 603,81 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на транспортування теплової енергії – 837,92 грн/Гкал (без ПДВ);

тариф на постачання теплової енергії – 29,54 грн/Гкал (без ПДВ).

Для "Альтернативна Теплова Компанія" затвердили тариф для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету – 2 562,76 грн/Гкал (без ПДВ). Для потреб населення тариф – 1 603,81 грн/Гкал (без ПДВ).

"Ми внесли корективи, це буде стосуватися бюджетних установ, на невеликий відсоток зростає, для тих хто має альтернативні джерела. Це для міських комунальних закладів виключно, для населення не буде жодних змін, жодних зростань", – прокоментував рішення виконкому міський голова Рівного Олександр Третяк.

Тарифи діють з першого січня 2022 року. Загалом, як зазначила Наталія Глазкова, підприємство може звертатись щодо перерахунку тарифів не частіше, як один раз у квартал.

Що відомо

Раніше тариф на теплову енергію "Рівнетеплосервіс" для установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, становив 2 490,85 грн/Гкал (без ПДВ). Для населення ціна становила 2 181,62 грн/Гкал (без ПДВ).

Востаннє тарифи на тепло у Рівному змінювали 12 жовтня 2021 року.

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