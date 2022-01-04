У херсонській лікарні за три дні нового року народилися шестеро малюків

У Херсоні, в міській лікарні ім. А. і О. Тропіних за три дні нового року народилися шестеро малюків. Першим з’явився на світ хлопчик. Батьки його назвали Тигран.

Про це йдеться на сторінці херсонської міської клінічної лікарні імені Тропіних у Facebook.

Перша дитина народилася о 12.30, з вагою 3,100 кг. Мама Емма та малюк почуваються добре, йдеться у повідомленні. Також тут першого січня о 15:30, на світ з'явився ще один хлопчик – Олександр. Його вага – 2,900 кг. Це перша і довгоочікувана дитина у батьків.

Другого та третього січня у відділенні народилося ще четверо діток – Єва, Юлія, Богдана та Сергій. Від лікарні батькам подарували засоби догляду за дитиною.

Що відомо:

Акушерське відділення Херсонської міської лікарні ім. Тропіних працює за профілем майже 108 років.

Минулого року тут було прийнято 1076 пологів. У відділення звертаються і породіллі з районів.

Під час епідемії коронавірусу у цьому відділенні приймали лише вагітних із Covid-19. Понад 60 інфікованим жінкам надали акушерську допомогу, при цьому майже половина з них мали важкі ковідні пневмонії.

Наразі відділення повністю працює як зелена зона, продовжується практика партнерських пологів, сумісного перебування матері та дитини, "індивідуального" пологового залу, участі членів родини у догляді за дитиною в післяпологовому періоді.

У відділенні можна отримати одноразову допомогу від держави при народженні дитини – "Пакунок малюка".

Батьки безпосередньо у пологовому будинку можуть отримати за однією електронною заявою кілька послуг сервісу Міністерства юстиції "єМалятко".

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