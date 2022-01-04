У Рівному в озері загинула риба. Як це пояснюють комунальники та екологи

У Рівному в озері, що посеред парку Молоді, загинула риба. Про це стало відомо 4 січня з місцевих пабліків у соцмережах. У рибоохоронному патрулі Суспільному повідомили, що складатимуть акт про загибель риби. Працівники Тресту зеленого господарства прибирають її з водойми. Еколог пояснив, що могло спричинити мор малька чебачка амурського.

Мор риби на озері помітили уранці, 4 січня. Еколог Василь Черенков пояснив Суспільному – загинув мальок чебачка амурського.

Суспільне Рівне

Ця риба, звезена з басейну річки Амур, потребує більше кисню, ніж місцеві види.

"А ще – вона дуже плодюча, відповідно їх була надмірна кількість, кисню їм не вистачило і частина риби загинула. Зазвичай, коли стає крига, рівень води під кригою падає, і утворюється повітряна подушка, якої вистачає, щоб риба не здохла. А коли часті відлиги, рівень води під кригою підіймається й подушки тої не стає, ще таке явище може вплинути. Крім того, тут багато мулу, в мулі – бактерій, які також споживають той кисень, тому для риби його не вистачає ", – пояснює Василь Черенков.

Суспільне Рівне

До озера 4 січня виїхали представники рибоохоронного патруля.

Головний державний інспектор Юрій Мініч каже, що через лід рибі забракло кисню. Воду з озера не перевіряли.

"Ми повідомляємо екологічну інспекцію, міську раду для встановлення мотопомп, щоб покращити кисень у воді, тобто провести аерацію. Будемо складати акт про загибель водних біоресурсів. Загиблої риби багато, кількість вираховується за певною формулою й складається акт", – коментує Юрій Мініч.

Суспільне Рівне

Він акцентував: щоб мору не було – потрібно прорубувати лунки й ставити снопи, аби ті не замерзали. На водоймі можна встановити мотопомпу, яка качає воду й збагачує її киснем. Її варто було поставити до того, як на озері з'явився лід.

Суспільне Рівне

Майстер бригади №4 міського Тресту зеленого господарства Володимир Онопрійчук розповів, що 1 січня обходив озеро – загиблої риби не було. Мор, припускає, міг викликати дощ, а також рештки їжі, якою годували лебедя.

"На мою точку зору, може повпливав дощ, що пішов, позмивав з доріг і та вода, все пішло сюди. Великої риби немає, поспливала кормова база хижої риби – окуня, щуки. Риба рибою, а люди – людьми, це ж життя. На тонкий лід я боявся випускати людей", – пояснює Володимир Онопрійчук, чому на озері не зробили лунок.

Суспільне Рівне

Він зазначив, що рибу, яка загинула, приберуть з озера за 4-5 січня. Еколог Василь Черенков додав, що якщо рибі додати кисню, вона активно розмножуватиметься, їй все одно не вистачатиме кисню. Тож, припустив, і далі може гинути.

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