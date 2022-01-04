8600 пачок сигарет виявили працівники митниці та прикордонники у вантажному вагоні потяга, який прямував з Росії до Угорщини. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. Виявлений товар службовці вилучили.

За словами речниці, подія трапилася на пункті пропуску "Саловка", на українсько-угорському кордоні. Сигарети виявили у одному із 60 вагонів потяга, який курсував з Росії до Угорщини. 430 блоків сигарет службовцям довелося викопувати із залізної руди, яку транспортували потягом.

Фото: Закарпатська митниця

"Тютюнові вироби були приховані на глибині понад половини метра. Митники та прикордонники виявили їх за допомогою металевих щупів та відкопали лопатами", — повідомила речниця.

Фото: Закарпатська митниця

Вона повідомила, що через відсутність власника виявлених сигарет, тютюнові вироби вилучили, а потяг продовжив рух за місцем призначення.

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