8600 пачок сигарет виявили працівники митниці та прикордонники у вантажному вагоні потяга, який прямував з Росії до Угорщини. Про це Суспільному повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. Виявлений товар службовці вилучили.
За словами речниці, подія трапилася на пункті пропуску "Саловка", на українсько-угорському кордоні. Сигарети виявили у одному із 60 вагонів потяга, який курсував з Росії до Угорщини. 430 блоків сигарет службовцям довелося викопувати із залізної руди, яку транспортували потягом.
"Тютюнові вироби були приховані на глибині понад половини метра. Митники та прикордонники виявили їх за допомогою металевих щупів та відкопали лопатами", — повідомила речниця.
Вона повідомила, що через відсутність власника виявлених сигарет, тютюнові вироби вилучили, а потяг продовжив рух за місцем призначення.