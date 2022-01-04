У Києві за добу виявили 364 нові випадки коронавірусу — Кличко

У Києві за добу, 3 січня, виявили 364 хворих на коронавірус. 16 людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“364 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 16 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8233 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 334085”, – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби:

202 жінки віком від 18 до 92 років;

147 чоловіків віком від 20 до 89 років;

8 дівчаток від 8 місяців до 16 років;

7 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли:

10 жінок від 46 до 92 років;

6 чоловіків від 68 до 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 22 хворих на коронавірус та 94 хворих із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 285 людей. Загалом коронавірус подолали 314 990 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 99, у Дарницькому – 54, в Оболонському районі – 48 випадків”, – додав Віталій Кличко.

Що відомо

За добу, 2 січня, у Києві зафіксували 532 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

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