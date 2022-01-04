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У Харківській області зареєстрували 141 випадок коронавірусу
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У Харківській області зареєстрували 141 випадок коронавірусу

Інфографіка
Ганна Цьомик
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У Харківській області зареєстрували 141 випадок коронавірусу Суспільне Харків

Минулої доби на Харківщині виявили 141 випадок коронавірусу, 167 людей одужали. До статистики внесли відомості про 10 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіла 243 650 людей, повідомили в облдержадміністрації 4 січня.

За добу хворобу виявили у 111 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

  • Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 11;
  • Богодухівський — 8;
  • Куп’янський — 4;
  • Чугуївський — 3;
  • Лозівський — 2;
  • Ізюмський — 2.

За добу в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19. Летальних випадків – 135.

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