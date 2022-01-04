У Харківській області зареєстрували 141 випадок коронавірусу

Минулої доби на Харківщині виявили 141 випадок коронавірусу, 167 людей одужали. До статистики внесли відомості про 10 смертей внаслідок COVID-19.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіла 243 650 людей, повідомили в облдержадміністрації 4 січня.
За добу хворобу виявили у 111 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:
- Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 11;
- Богодухівський — 8;
- Куп’янський — 4;
- Чугуївський — 3;
- Лозівський — 2;
- Ізюмський — 2.
За добу в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19. Летальних випадків – 135.
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