У Харківській області зареєстрували 141 випадок коронавірусу

Минулої доби на Харківщині виявили 141 випадок коронавірусу, 167 людей одужали. До статистики внесли відомості про 10 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіла 243 650 людей, повідомили в облдержадміністрації 4 січня.

За добу хворобу виявили у 111 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 11;

Богодухівський — 8;

Куп’янський — 4;

Чугуївський — 3;

Лозівський — 2;

Ізюмський — 2.

За добу в Україні виявили 1 746 нових підтверджених випадків COVID-19. Летальних випадків – 135.

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