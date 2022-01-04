COVID-19 на Запоріжжі: 17 людей захворіли та 187 одужали

За минулу добу, 3 січня, в Запорізькій області виявили 17 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли шестеро хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 187 мешканців регіону.

Про це повідомляється на сайті Запорізької ОДА.

Як повідомляють в облдержадміністрації, нині в регіоні продовжують лікуватись 1 454 хворих.

Протягом всього періоду пандемії в області на коронавірусну хворобу захворіли 182 445 мешканців, з них одужали 175 692, загальна кількість померлих – 5 296.

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Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

1 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

2 800 60 20 19 – цілодобовий всеукраїнський контакт-центр МОЗ з протидії поширенню COVID-19.

Що відомо

Карантинні обмеження для всіх рівнів епідемічної небезпеки оновили в Україні. Відвідувати громадські місця у "жовтій зоні" епідемічної небезпеки можна тільки щепленим хоча б однією дозою вакцини від Covid-19, або з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом про одужання.

Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою".

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