logo logo
На площі Петефі в Ужгороді відновили односторонній рух для автотранспорту
АВТОІНФРАСТРУКТУРАРегіони

На площі Петефі в Ужгороді відновили односторонній рух для автотранспорту

Олександр Бодня
·
На площі Петефі в Ужгороді відновили односторонній рух для автотранспорту Фото ілюстративне: КП "Ужгородський муніципальний транспорт"

В Ужгороді змінили схему проїзду для автотранспорту на площі Петефі. Односторонній рух відновили з обох боків площі 3 січня, — повідомили на сторінці Ужгородської міськради у Facebook.

За словами речниці Ужгородської міськради Алли Кохан, нова схема руху аналогічна тій, яка діяла до початку ремонту на площі.

На площі Петефі в Ужгороді відновили односторонній рух для автотранспортуGoogle Maps

Нова схема організації дорожнього руху на площі Петефі в Ужгороді.

На період новорічних свят, з 28 грудня до 3 січня, рух площею Петефі був двостороннім від вулиці Льва Толстого до Мукачівської. А рух на одній зі сторін площі був перекритий.

"Тепер проїзд автотранспорту на цій ділянці односторонній. На площі Петефі вже оновили дорожні знаки", — повідомила телефоном Суспільному Алла Кохан.

Читайте також: "Отримую задоволення": Василь Пасічник працює водієм автобуса в Ужгороді понад 50 років

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди