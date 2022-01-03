Понад п’ятдесят років водієм автобуса працює Василь Пасічник. Нині він найстарший водій в Ужгородському виробничому автотранспортному об’єднанні (АТП-2). Майже щодня виходить на 26-й маршрут "Корятовича-Горяни" з 7 до 19 години.

У свій вихідний чоловік прямує на роботу: йде перевірити, в якому стані його автобус — зранку йому потрібно виїхати на маршрут.

Почав працювати водієм Василь Пасічник ще у 1970-му році. "Я від цього отримую задоволення. Йду на роботу і мені хочеться! Я себе почуваю нормально, я радуюся тому, що я сиджу за кермом", — каже чоловік.

"Зі здоров’ям у нього усе впорядку"

Через два тижні Василю Пасічнику виповниться сімдесят років. Чоловік на пенсії, але продовжує працювати. "Зі здоров’ям у нього усе впорядку", — каже диспетчерка підприємства Христина Дяченко.

"Він регулярно проходить обстеження у лікаря. Не виникало у нього ні разу, на скільки мені відомо, проблем ніяких. Лікар перевіряє тиск і саме у пана Василя не виникає з цим ніяких проблем", — розповіла колега.

Возити людей у міському автобусі Василь Пасічник планує до тих пір, поки йому дозволятиме здоров’я. Сподівається, що працюватиме водієм ще мінімум п’ять років.

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