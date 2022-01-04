129 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

3 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 129 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 1 746 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 3 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 25 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Гадяцький район – 1600 (+5);

Гадяч – 2304 (+8);

Зіньківський район – 2739 (+3);

Кобеляцький район – 2672 (+2);

Котелевський район – 1874 (+23);

Кременчук – 17936 (+6);

Новосанжарський район – 2014 (+39);

Полтава – 47549 (+42);

Полтавський район – 7233 (+1).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 717 людей. Одужали за увесь час 131 777 людей, а летальних випадків —3 755 (7 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 185 жителів регіону.

Що відомо: