129 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

3 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 129 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 1 746 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 3 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 25 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Гадяцький район – 1600 (+5);
- Гадяч – 2304 (+8);
- Зіньківський район – 2739 (+3);
- Кобеляцький район – 2672 (+2);
- Котелевський район – 1874 (+23);
- Кременчук – 17936 (+6);
- Новосанжарський район – 2014 (+39);
- Полтава – 47549 (+42);
- Полтавський район – 7233 (+1).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 140 717 людей. Одужали за увесь час 131 777 людей, а летальних випадків —3 755 (7 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 185 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- 9 грудня понад 300 наборів для ПЛР-досліджень привезли у Полтаву.