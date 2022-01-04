Дощі й сніголавинна небезпека у горах. Прогноз погоди на вівторок

У вівторок, 4 січня, за даними Укргідрометцентру, в Україні місцями невеликий дощ, вдень у західних областях помірні дощі, в Карпатах і на північному сході країни з мокрим снігом. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині й у східних областях — пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с. Температура вдень 3-8° тепла, на півдні Одещини до 11°.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура коливатиметься від 4° до 6° тепла. Вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

На заході країни вдень дощитиме. Температура повітря вдень коливатиметься від 4° до 8° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку у горах через дощі й відлигу.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, дощитиме. Вдень прогріється до 5-7° тепла. Вітер західний, 7-12 м/с.

У південних областях і у Криму вдень буде 6-8° тепла. Також вдень дощитиме. Вітер західний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, переважно дощитиме. Температура повітря коливатиметься переважно в межах 3-5° тепла. На південному сході — Запоріжжя — вдень 6-8° тепла. Вітер західний, 7-12 м/с.

На Київщині, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 3-8° тепла, у Києві вдень 5-7° тепла.

Що відомо

У деяких місцях у Європі новорічна ніч побила рекорди температури та стала найтеплішою за всю історію спостережень.

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

Американські дослідники із Корнелльського університету проаналізували близько 90 тисяч рецензованих праць стосовно кліматичних змін. У понад 99,9% матеріалів науковці зробили висновок, що першопричиною глобального потепління здебільшого є діяльність людей.

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