У столиці ПАР знову загорілася будівля парламенту

У столиці Південно-Африканської республіки (ПАР) Кейптауні знову сталася пожежа у будівлі парламенту. Напередодні вогонь знищив залу народної асамблеї.

Про це повідомляє Sky News.

Як зазначається, пожежні бригади продовжували гасити осередки вогню, коли сталося нове загоряння. Рятувальники побоюються, що це призведе до обвалу всієї конструкції будівлі. Напередодні до боротьби з вогнем залучили понад 70 пожежних бригад, а до ранку 3 січня їх кількість скоротили до 20-ти.

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"Раптова повторна пожежа на даху будівлі Національної асамблеї, будівлі, де з вчорашнього ранку вогнеборці мужньо боролися з вогнем. Триває підкріплення вогнеборцями", — написав у Twitter керівник відділу комунікацій парламенту Молото Мотапо.

АР

Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, включаючи найстарішу будівлю, яку добудували в 1884 році. У нових прибудовах розміщується Національна асамблея.

Що передувало

2 січня у Кейптауні сталася пожежа у будівлі парламенту. Полум'я перекинулося на дах, а в стінах будівлі з'явилися тріщини. Член Комітету мерії Кейптауна з охорони і безпеки Жан-П'єр Сміт повідомив, що дах над старим залом засідань парламенту повністю згорів. Того ж дня президент ПАР Сиріл Рамафоса відвідав місце події та назвав пожежу "жахливою і руйнівною подією", передає ВВС.

За підозрою у підпалі затримали 49-річного чоловіка, який 4 січня постане перед судом. Наразі влада оцінює збиток від пожежі.

Що відомо

У квітні 2021 року пожежа знищила частину бібліотеки Кейптаунського університету, де зберігається унікальна колекція африканських архівів.

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