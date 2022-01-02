У столиці ПАР спалахнула будівля парламенту, затримали одну людину

У столиці Південно-Африканської республіки (ПАР) Кейптауні сталася пожежа у будівлі парламенту. За підозрою у підпалі затримали одну людину.

Про це повідомила газета Times Live із посилання на мерію міста.

Як зазначається, полум'я перекинулося на дах, а в стінах будівлі з'явилися тріщини.

"Поки пожежу не вдалося локалізувати. Інформація про тріщини на стінах будівлі, що з'явилися, підтвердилася", — сказав член комітету мерії з охорони та безпеки Джей Пі Сміт.

За даними AFP, до гасіння залучили шість пожежних розрахунків та 36 пожежників. Район навколо будівлі парламенту оточили. Розпочато розслідування причин спалаху.

Місце події відвідав президент Сиріл Рамафоса та назвав його "жахливою і руйнівною подією", передає ВВС. За його словами, за підозрою у підпалі затримали одну людину та допитали. Своєю чергою член Комітету мерії Кейптауна з охорони і безпеки Жан-П'єр Сміт додав, що дах над старим залом засідань парламенту повністю згорів. Наразі влада оцінює збиток від пожежі.

Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, включаючи найстарішу будівлю, яку добудували в 1884 році. У нових прибудовах розміщується Національна асамблея.

Що відомо

У квітні 2021 року пожежа знищила частину бібліотеки Кейптаунського університету, де зберігається унікальна колекція африканських архівів.

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