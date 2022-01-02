Вночі у Харкові дерево привалило декілька авто

На вулиці Харківських Дивізій, 5, у Харкові вночі проти 2 січня дерево впало на авто, припарковані напроти під'їздів біля дитячого майданчика.

Близько 17:00 2 січня стовбур дерева, що впало, та спиляні гілки лежать поруч. На місці стоїть і одна з пошкоджених авто, у "Jeep" погнутий бампер і капот, повідомляє кореспондент Суспільного. Як розповіла місцева жителька Світлана, дерево впало на машину вночі, зранку воно лежало на авто.

Суспільне Харків

"Сигналізація спрацювала в автомобіля, тому що дерево на нього впало. Вночі чула удар, гуркіт сильний. Я думала, сніг впав з даху, а це дерево. Оце дерево, яке лежить, воно на машині лежало. Це зараз посунули. Зранку, коли я йшла на роботу, воно лежало на машині", — розповіла Світлана.

Суспільне Харків

Дерево, що впало, пошкодило ще дві автівки, розповіла жінка. Нині власники двох цих автівок їх забрали.

У поліції обіцяли прокоментувати події згодом.

Доповнено. За інформацією речника патрульної поліції Харківщини Дмитра Гайдука, правоохоронці прийняли заяву від власників чотирьох авто, машини яких пошкодило дерево, що впало. Це авто марок Fiat Nuovo Doblo, Jeep Renegade, ВАЗ 21099 та ВАЗ 2104. У автівок пошкоджені дахи, капоти, багажники, уточнив Гайдук.