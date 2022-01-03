Минулої доби на Харківщині 60 людей шпиталізували через травми на льоду

2 січня на Харківщині ушпиталили 60 людей, які травмувалися на льоду.

Про це Суспільному розказала заступниця директора Центру екстреної меддопомоги Галина Салдан.

За її словами, це найбільша кількість викликів до швидкої з приводу травм через ожеледицю за останні дні.

"31 грудня у нас було 26 звернень, 24 травмованих госпіталізували. 1 січня — 38 викликів та 32 шпиталізованих. Найбільше через травми на льоду викликали швидку 2 січня: 60 викликів, усі шпиталізовані", — каже Салдан.

Більшість травмованих госпіталізують з переломами внаслідок падінь, говорить Галина Салдан. Також медиків швидкої викликають через переохолодження.

"З 31 грудня було багато звернень з приводу переохолодження та обмороження кінцівок. Найбільше звернень за останній час було 31 грудня — шість людей госпіталізували. Більшість — з Харкова. 1 та 2 січня було по чотири звернення, людей ушпиталили до лікарні швидкої та невідкладної допомоги", — розказала заступниця директора Центру екстреної меддопомоги.

За її словами, більшість людей, яких госпіталізували з переохолодженням, були у стані сп'яніння.

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