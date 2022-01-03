34-річного мукачівця поліцейські затримали через ймовірну причетність до замаху на вбивство двох місцевих мешканців. Йдеться про стрілянину, яка сталася 7 листопада 2021 року у Мукачеві. Чоловіку може загрожувати довічне ув'язнення, — повідомила Суспільному речниця Головного управління Національної поліції у Закарпатській області Ганна Дан.

Мукачівця, якого підозрюють у вогнепальному пораненні двох людей, у поліції оголосили у розшук 11 листопада. Затримали чоловіка правоохоронці 2 січня.

Фото: ГУНП на Закарпатті

"Поліцейські провели спецоперацію, під час якої чоловіка вдалося затримати. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання", — повідомила Ганна Дан.

Речниця розповіла, що за замах на умисне вбивство двох осіб мукачівцю загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення з конфіскацією майна (ч.2 ст.15 ККУ; п.1 ч.2 ст.115 ККУ).

Що відомо:

7 листопада 2021 року до Мукачівської ЦРЛ доставили двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Один з них отримав вогнепальне поранення у легені. Другий — отримав поранення у плече під лопатку;

Для посилення заходів безпеки наприкінці листопада у закладах Мукачева вирішили встановити рамки металошукачі;

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