На Одещині за минулу добу не зафіксували смертей від COVID-19

За минулу добу 2 січня в Одеській області COVID-19 виявили в 64 мешканців області. 18 людей одужали, ніхто з хворих не помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (532). На другому місці за кількістю хворих Львівська область (112), на третьому – Київська (111).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 240 569 громадян,

одужали 224 632 людини,

померли 5 580 хворих,

наразі хворіють 10 357 мешканців області.

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