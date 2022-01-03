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На Одещині за минулу добу не зафіксували смертей від COVID-19
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На Одещині за минулу добу не зафіксували смертей від COVID-19

Діана Зубар
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На Одещині за минулу добу не зафіксували смертей від COVID-19 pexels.com

За минулу добу 2 січня в Одеській області COVID-19 виявили в 64 мешканців області. 18 людей одужали, ніхто з хворих не помер. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили в м. Київ (532). На другому місці за кількістю хворих Львівська область (112), на третьому – Київська (111).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 240 569 громадян,
  • одужали 224 632 людини,
  • померли 5 580 хворих,
  • наразі хворіють 10 357 мешканців області.

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