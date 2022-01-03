Рівненські фристайлісти мають дві ліцензії на ігри в зимовому Пекіні

Рівняни Анастасія Новосад та Дмитро Котовський, здобувши нагороди на етапах Кубка світу з акробатичного фристайл, отримали ліцензії на участь у Зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Не має ще ліцензії, але є кандидатом на поїздку до Пекіну ще один рівненський фристайліст Орест Коваленко.

Анастасія Новосад, Дмитро Котовський та Орест Коваленко є вихованцями рівненської спортивної школи №1. Перші двоє спортсменів уже вибороли ліцензії на Зимову Олімпіаду, яка відбудеться в лютому у китайському Пекіні.

Фото: Суспільне Рівне

Перед черговим етапом підготовки Анастасія та Дмитро заїхали до Рівного.

"На жаль, для нашого спорту повноцінно тренуватися в нас, в Україні, не можна. Недостатньо умов для того. В нас немає водної бази, яка дала б можливість підготовлювати зимові стрибки. Для того, щоб повноцінно тренуватися, нам доводиться їздити літом у Швейцарію і Білорусь, де ми тренуємо нові стрибки", – зізнався Дмитро Котовський.

Для Анастасії Новосад змагання в Пекіні будуть другими Олімпійськими іграми у кар'єрі і першими – після народження дитини.

"Я повернулася в 19-му році, і для мене, в принципі, це не було тяжко фізично, а більш морально, тому що на мені маленька дитина. Морально я стала серйозніше ставитися до тренувань, змагань, виросла", – зазначила Анастасія Новосад.

Завітавши до рідної спортшколи Анастасія та Дмитро поділилися досвідом з юними її вихованцями.

Фото: Суспільне Рівне

Владиславу Железнюку – 16 років, десять з них він займається фристайл.

"На чемпіонаті України торік посів перше місце. А на питання, чи буду я пов'язувати цей спорт з подальшим життям – так", – зауважив Владислав Железнюк.

Фото: Суспільне Рівне

Відділення фристайлу діє у спортшколі майже 30 років. Його вихованці брали участь у п'яти олімпіадах, розповів Заслужений тренер України з фристайлу Юрій Досов.

"Карпати від нас досить далеко, але були Бармаки, пагорби. З цього й почали розвиватися. І можна сказати, що в нас тепер існує школа фристайлу", – розповів Юрій Досов.

Окрім акробатичного у спортшколі вже сьомий рік розвивають такі види фристайл як слоупстайл та бігейр. Саме в останньому рівнянин Орест Коваленко був бронзовим призером Юнацьких Олімпійських ігор. Тепер він є кандидатом на поїздку на Олімпіаду до Пекіну.

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