У Вишгороді спалахнув дах готелю, двох людей врятували

У Вишгороді Київської області сталася пожежа в чотириповерховому готелі. Рятувальникам вдалося врятувати двох людей.

Як повідомив пресцентр ДСНС, повідомлення про пожежу на даху житлового будинку надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 7:12 3 січня. По прибуттю на місце рятувальники встановили, що горить мансардний поверх будинку на площі 800 квадратних метрів.

До гасіння вогню залучили 11 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. Об 11:40 пожежу повністю ліквідували на площі 600 квадратних метрів.

"Наразі жертв та потерпілих немає. Під час пожежі було врятовано двох людей і 18 виведено на свіже повітря", — повідомила Суспільному речниця Головного управління ДСНС у Київські області Вікторія Рубан.

Вона уточнила, що в будинку проживав переважно обслуговуючий персонал готелю. Наразі адміністрація закладу вирішує питання з проживанням людей. Причину пожежі буде з'ясовувати слідчо-оперативна група.

"Розглядається декілька версія. По-перше, це система опалення, необережне поводження з вогнем", — додала Рубан.

За попередньою інформацією поліції Київщини, пожежа виникла внаслідок несправності електромережі в одному з номерів. Наразі поліція встановлює причини та обставини пожежі, а також опитує свідків.

Що відомо

26 грудня у селі Мартусівка Бориспільського району на Київщині в поруч розташованих будівлях пилорами та складу спалахнула пожежа. Її вдалося загасити лише через понад шість годин.

10 грудня у центрі Києва сталася пожежа у складському приміщенні, людей евакуювали.

Ввечері 4 грудня у Святошинському районі Києва спалахнула пожежа в одній із квартир на 12 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Рятувальники евакуювали 30 людей.

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