Митрополит Івано-Франківський і Галицький Православної церкви України Іоасаф отримав нагрудний знак "Гордість Івано-Франківської територіальної громади". Про це у мережі Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків.
2 січня голова Івано-Франківської громади був присутній на богослужінні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ і вручив нагороду владиці Іоасафу.
"Нещодавно виповнилося три роки з часу проведення обʼєднавчого собору, де утворилася Православна церква України. З цієї нагоди, а також за розвиток духовності в нашому краї! Ви є зразком для вірних та зразком для духовенства в нашій громаді!", — йдеться у дописі Руслана Марцінківа.
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