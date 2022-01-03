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Митрополита ПЦУ Іоасафа нагородили нагрудним знаком "Гордість Івано-Франківської громади"
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Митрополита ПЦУ Іоасафа нагородили нагрудним знаком "Гордість Івано-Франківської громади"

Софія Шеметуха
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Митрополита ПЦУ Іоасафа нагородили нагрудним знаком "Гордість Івано-Франківської громади" Фото: Facebook/Руслан Марцінків

Митрополит Івано-Франківський і Галицький Православної церкви України Іоасаф отримав нагрудний знак "Гордість Івано-Франківської територіальної громади". Про це у мережі Facebook повідомив міський голова Руслан Марцінків.

2 січня голова Івано-Франківської громади був присутній на богослужінні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ і вручив нагороду владиці Іоасафу.

Митрополит ПЦУ Іоасаф став "гордістю" Івано-Франківської громадиФото: Facebook/Руслан Марцінків

Руслан Марцінків відвідав богослужіння у соборі

"Нещодавно виповнилося три роки з часу проведення обʼєднавчого собору, де утворилася Православна церква України. З цієї нагоди, а також за розвиток духовності в нашому краї! Ви є зразком для вірних та зразком для духовенства в нашій громаді!", — йдеться у дописі Руслана Марцінківа.

Митрополит ПЦУ Іоасаф став "гордістю" Івано-Франківської громадиФото: Facebook/Руслан Марцінків

Нагрудний знак "Гордість Івано-Франківської територіальної громади"

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