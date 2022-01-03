У селі Білки Хустського району 2032 оселі були без газопостачання через автопригоду, яка сталася вночі 3 січня. Працівники "Закарпатгазу" декілька годин виконували аварійні роботи — повідомили на сторінці товариства у Facebook.

За словами речниці Нацполіції у Закарпатській області Ганни Дан, ДТП за участі автомобіля "Audi" сталася вночі.

"Водій не впорався з керуваннямм легковика та з'їхав у кювет. Внаслідок автопригоди ніхто не травмувався, однак пошкодився газопровід", — розповіла телефоном Суспільному Ганна Дан.

Суспільне Закарпаття

Речниця товариства "Закарпатгаз" Ольга Павлова повідомила Суспільному, що ремонтні роботи на місці події проводили майже цілий день. Працівники "Закарпатгазу" мають обійти будинки у населеному пункті для перевірки газової системи на герметичність.

За словами технічного директора "Закарпатгазу" Сергія Козара, частина газопроводу була відірвана від основного. "Аби уникнути аварійних ситуацій, перекрили газопостачання в селі Білки. Вранці розпочали ремонтні роботи. Завтра, 4 січня, відновимо газопостачання у повному обсязі. Це пов’язано з тим, що вже наступає темний час доби, а в темну пору відновлення газопостачання заборонено правилами безпеки систем газопостачання".

Місцева жителька Ганна Войтович Суспільному розповіла, що помітила відсутність газу з 9-ї години ранку. "У нас стоїть газовий котел, інших засобів отоплення ми не маємо. Сподіваємось, відновлять якнайшвидше".

Водію автомобіля "Audi" загрожує штраф розміром 850 грн за скоєння ДТП (ст.124 КУпАП) або позбавлення права керування транспортними засобами терміном від шести місяців до одного року.

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