130 років тому (3 січня 1892 року) народився Джон Толкін — один з засновників сучасного фентезі, який подарував світові "Гобіта" та "Володаря перснів". Толкін мало не все життя працював над створенням свого вигаданого Середзем'я та навіть розробив для його жителів понад десять мов.

Англійський письменник з дитинства любив мови. Підлітком він розробив свою штучну мову — нафарін. Її елементи стали основою мов вигаданого світу Толкіна. Він створив щонайменше 15 ельфійських мов. Над деякими з них письменник працював понад 60 років.

Джон Толкін ніколи не розглядав ремесло письменника як основний вид доходу, він писав більше для душі та для своїх дітей. Зокрема, гігантську павучиху Шелоб він вигадав, оскільки його син мав арахнофобію.

Королева Єлизавета II вручила йому орден Британської імперії. Толкін помер 2 вересня 1973 року, невдовзі після смерті дружини. На його надгробку вигравіювані імена Берен і Лутіен — героїв однойменної книги автора.

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