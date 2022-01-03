Про здобутки Харківського машинобудівного заводу "ФЕД" за рік, перспективу відновлення роботи Харківського авіаційного заводу, розвиток національного авіаперевізника та нові держзамовлення — президент асоціації "Укравіапром" та голова правління компанії "ФЕД" Віктор Попов розповів в етері "Сьогодні.Головне".

Результати роботи на заводі "ФЕД"

Компанія закінчила рік з добрими показниками. Середня заробітна плата у листопаді склала 28,5 тисяч гривень. Обсяг товарної продукції у порівнянні з 2020 роком виріс на 40%, і ця тенденція зберігається і на наступний рік. У 2021 році ми створили 139 робочих місць

Багато робимо для молодих фахівців. Наприклад, оплачуємо половину оренди житла. У 2021 році новосілля святкували 10 родин, де обоє з подружжя працюють на нашому підприємстві. Ми їм дали позику безвідсоткову на 15 років.

Криза на харківському авіаційному заводі

Питання відновлення роботи харківського авіаційного заводу як частини українського авіапрому – це головний біль не тільки Харкова, а й Уряду. Заходи, які вживаються, неефективні. В кінцевому підрахунку підприємство, яке випускало літаки сьогодні, розоряється. Якщо нічого не робити, то завтра замість злітної смуги там будуть стояти багатоповерхівки. До цього і закликає його керівник. У своїх інтерв’ю пан Кривоконь сказав, що ми літаки будувати не уміємо і вже не будемо. А ми глибоко переконані, що ми вміємо будувати літаки й будемо будувати.

Вісім років завод перебуває в керуванні "Укроборонпрому" і ситуація з кожним роком гірша.

Є економічна аксіома, що акціонерні товариства працюють краще ніж державні, приватні підприємства працюють краще ніж акціонерні. Роздержавлення економіки оголошував кожен президент цієї країни. І сьогоднішній президент поставив завдання реформувати Укроборонпром шляхом перетворення його в акціонерне товариство.

Наші переговори з владою, з депутатами приходили до того, що необхідно залучати приватного інвестора. Однак, на жаль, стан, в якому перебуває завод, його борги не дозволяють залучити зовнішнього інвестора. 2,6 млрд грн — державний борг, 260 млн грн – борг із зарплати, а 1 млрд грн – це комерційний борг. І останні, на відміну від державних, нікуди не можна списати. Тому інвестор, який прийде, повинен буде погасити борги по зарплаті й в врешті-решт виплати понад мільярд комерційних боргів.

Програма розвитку "Укравіапрому" та держзамовлення

На мій погляд, для "Укравіапрому" 2021 рік був одним з найуспішніших років за останнє десятиліття. Якщо говорити про найголовніші події – це розробка і затвердження програми розвитку авіаційної галузі України до 2030 року. У цій програмі враховані усі ключові секторальні моменти розвитку галузі: літакобудування, будування вертольотів, двигунобудування, безпілотники, агрегатобудування, електроніка та інше.

Вперше за 30 років ми почали виконувати держоборонзамовлення. 31 грудня 2020 року в присутності президента був підписаний контракт на три літаки Ан-178 для потреб Міністерства оборони України. І вже найближчими днями літак відправиться на іспитову станцію. Цей літак призначений для виконання льотних сертифікаційних випробувань. Його виробляє концерн "Антонов". 300 агрегатів для цього літака виробляють харківські підприємства.

Наступна знакова подія – це засідання РНБО у травні, яке вилилося у підписання наказу, який чітко і ясно поставив основні задачі з відновлення та розвитку Харківського авіаційного заводу.

Також у 2021 році злетіли й передані Збройним силам перші вертольоти повністю імпортозаміщенні, тобто повністю українського виробництва. Україна у 2021 році освоїла американську технологію виробництва вертолітних лопатей. І тепер ми повністю незалежні від зовнішніх постачань.

У цьому вертольоті також є ряд інноваційних компонентів, зокрема, насоси-регулятори харківського заводу "ФЕД". Вони дозволяють літати на будь-яких висотах і мають гарний ресурс. Крім того, близько 80 елементів фюзеляжу призначені для виробництва на харківському авіаційному заводі.

Розвиток національного авіаперевізника

25 листопада президент Зеленський на форумі "Велике будівництво: авіація та туризм" заявив про плани розвитку авіаційної галузі найближчі роки та створення національного авіаперевізника.

На мою думку, дисонансом прозвучало з вуст президент, що створення національного перевізника шляхом лізингу 22 аірбасів французького виробництва. Я вважаю, що це організаційний ляпсус. Ця заява посіяла паніку та песимізм серед авіабудівників. Держава, яка має повний цикл виробництва компонентів літака, орієнтується на те, що ми будемо платити гроші наших платників податків французьким робітникам – це не правильно.

Через два тижні після цього був підписаний меморандум на п’ять літаків, на базі яких можна буде створити національного авіаперевізника за участі наших українських літаків, йдеться про АН-158.

Також розглянуто можливість використання літака АН-140, виробництва харківського авіаційного заводу, й АН-158.

І ми знаємо, що вже два літаки прийшли з Воронежу, Росії, були відновлені до норм льотної придатності й вже виконують рейси Київ-Львів, Київ-Харків, і планується Одеса.

Це літаки, які були виготовлені спільно з Воронезьким авіаційним заводом. Оскільки ми не підтримували льотну придатність, воронезькі експлуатанти вимушені були повернути їх через лізинг новим власникам – нашим компаніям.

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