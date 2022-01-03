Російські літаки атакували сирійську провінцію Ідліб

Російські літаки 2 січня завдали ударів по житлових районах неподалік підконтрольної повстанцям сирійської провінції Ідліб, де мешкають понад мільйон людей.

Про це повідомляє Reuters.

За даними центрів стеження, це були літаки Су, які летіли на великій висоті. Вони скинули бомби на кілька міст і головну водонасосну станцію, що обслуговує переповнене місто Ідліб. Заступник регіонального координатора ООН з гуманітарних питань Марк Каттс підтвердив, що станція була "дуже пошкоджена" та додав, що такі атаки погіршили гуманітарне становище мільйонів переміщених сирійців.

"Подальше руйнування цивільної інфраструктури призведе лише до ще більших страждань мирних мешканців. Необхідно припинити напади на цивільних осіб і цивільну інфраструктуру", – написав Каттс у Twitter, оприлюднивши фото руйнувань.

За словами очевидців, також внаслідок ударів постраждали приватні ферми неподалік прикордонної застави Баб-ель-Хава з Туреччиною. Серед інших цілей були села в районі Джебель-ез-Завія у південній частині провінції Ідліб.

Про війну в Сирії

Війна в Сирії розпочалася у 2011 році після придушення антиурядових протестів. У 2015 році Росія розпочала інтервенцію у Сирію на боці Сирійського уряду Башара Асада. Після цього урядові війська взяли під контроль більшу частину країни. Протягом останніх двох років інтенсивність бойових дій зменшується. Війна в Сирії спричинила найбільше переміщення людей від часів Другої Світової війни.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, протягом 2021 року від війни у Сирії загинули 3746 людей. Ця цифра менша ніж у попередні роки конфлікту.

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