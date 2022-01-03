Один із парків у Полтаві реконструюють за кредитні гроші

У Полтаві 2022-го планують розпочати реконструкцію парку «Перемога». На це за рік хочуть витратити 120 мільйонів гривень. Це мають бути кредитні гроші, розповіла Суспільному директорка комунальної установи «Інститут розвитку міста» Тетяна Татаріна. Скільки ж загалом доведеться витратити на заплановані роботи, поки невідомо.

Майже щодня у полтавському парку «Перемога» гуляють Наталія та Андрій Чернишови. Говорять, що територія потребує оновлення.

"Щоб зробили нові гойдалки для дітей, більше зелені, нові дерева, бо з дитинства ще їх пам’ятаю. Фонтан щоб був гарний, більше кафе дитячих", - говорить полтавка Наталія Чернишова.

Суспільне Полтава Парк планують реконструювати

На частину робіт планують витратити кредитні гроші, суму прописали у проєкті бюджету громади, каже Тетяна Татаріна.

"Мова йде про 118 чи 120 мільйонів (гривень – ред.), які будуть спрямовані на управління капітального будівництва, і, відповідно, саме вони будуть займатися цим процесом. Зрозуміло, що тієї суми, яка зараз закладається, недостатньо. Це тільки на перший етап", - говорить директорка комунальної установи «Інститут розвитку міста» Тетяна Татаріна.

Суспільне Полтава На території парку є покинуте Співоче поле

"Проєкт реконструкції парку «Перемога», звісно, спочатку мали б розглянути депутати в комісіях. А вже далі виходити на сесію. Але нині депутати, крім оцього рядка в бюджеті, що це 120 мільйонів кредитних грошей, більше інформації не мають. Про які саме роботи, об’єм робіт, що саме йдеться в оцій сумі – 120 мільйонів, ні для кого поки не зрозуміло. Звісно, в такому виді приймати рішення неможливо", - пояснює голова комісії Полтавської міськради з питань містобудування Юлія Городчаніна.

2018-го проєкт реконструкції парку вже розробили, та нині його треба коригувати, - говорить директорка комунальної установи «Інститут розвитку міста» Тетяна Татаріна.

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"Із 2018-го року змінилася вартість і металів, і вартість оплати праці. І будуть внесені незначні корективи, які стосуватимуться деяких об’єктів на території парку, наприклад, громадських вбиралень. За проєктом має бути демонтовано той фонтан, який є зараз і облаштовано сухий фонтан. Будуть встановлювати якісь об’єкти пов’язані з дитячим дозвіллям", - каже Тетяна Татаріна.

За словами Тетяни Татаріної, яку суму загалом треба на реконструкцію всього парку, поки не відомо.

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"Хотілося б більше розваг для дітей і побільше знаків для людей з собаками. А сам парк чудовий", - каже полтавець Олександр Гумницький.

Парк «Перемога» в обласному центрі заклали 1803-го року.