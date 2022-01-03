На КПП "Тиса", який розташований на українсько-угорському кордоні, митники вилучили у чоловіка раритетну шпагу. Мешканець Тернопільщини не вказав зброю у декларації, — повідомили на сторінці Закарпатської митниці у Facebook.

У відомстві зазначили, що 27-річний житель Тернопільщини повертався додому на міжнародному рейсовому автобусі з Італії.

"Під час проходження митних процедур, чоловік не задекларував шпагу. Її виявили митники, які проводили перевірку салону автобуса. Шпага лежала на верхній полиці серед особистих речей інших пасажирів. Чоловік пояснив митникам, що перевозив шаблю на прохання малознайомої особи з Риму в Україну", — йдеться у повідомленні Закарпатської митниці.

Фото: Закарпатська митниця

За недекларування вантажу чоловіку може загрожувати штраф, який становитиме повну вартість вилученої зброї (ст. 472 Митного кодексу України). Крім того, митники повідомили поліцію, про незаконне поводження зі зброєю (ст.263 ККУ). За таке порушення передбачено позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За словами речниці Закарпатської митниці, Вікторії Сенгетовської, раритетну шпагу наразі передали поліцейським.

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