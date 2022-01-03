Суецький канал за рік отримав рекордний прибуток попри блокаду

За результатами 2021 року дохід Суецького каналу Єгипту досяг 6,3 мільярда доларів, що є рекордним річним показником з моменту відкриття водної артерії. Рекордного показника канал досяг попри те, що у березні 2021 року він майже тиждень залишався заблокованим.
Про це повідомляє The Associated Press.
За даними голови Управління Суецького каналу Адмірала Оссами Рабея, торік доходи каналу зросли на 12,8% у порівнянні з 2020 роком, коли обсяг продажу становив 5,6 мільярда доларів. Він поінформував, що у 2021-му через Суецький канал пройшло 20 649 судів, що на 10% перевищує показник 2020 року – 18 830 суден.
Як зазначається, близько 10% світової торгівлі, включаючи 7% світової нафти, проходить через Суецький канал, що сполучає Середземне та Червоне моря.
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Довідка: Суецький канал — один із найжвавіших каналів у світі, який служить ключовою ланкою між Європою та Азією для контейнерних суден. Через нього щодня проходять мільйони тонн вантажу. Канал відкрили для судноплавства у листопаді 1869 року. Його довжина становить близько 160 кілометрів, глибина - понад 20 метрів, що дозволяє проходити по ньому найбільшим у світі суднам.
Що відомо
- 23 березня контейнеровоз Ever Given знесло з курсу вітром — він застряг у найвужчій ділянці Суецького каналу.
- За перші три дні блокади, усього поблизу каналу, у портах Саїд у Середземному морі та Суец на Червоному морі зупинилися 150 кораблів.
- Компанія Суецького каналу повідомила, що Єгипет щоденно втрачає близько 14 мільйонів доларів через блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given, який сів на мілину в південній частині судноплавного шляху.
- Через аварію в Суецькому каналі затримувалась доставка обладнання для харківських COVID-лікарень.
- 29 березня контейнеровоз Ever Given звільнив Суецький канал.
- У травні адміністрація Суецького каналу повідомила про плани розширити та поглибити південну ділянку каналу аби мати змогу пропускати більше суден.
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