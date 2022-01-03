Суецький канал за рік отримав рекордний прибуток попри блокаду

За результатами 2021 року дохід Суецького каналу Єгипту досяг 6,3 мільярда доларів, що є рекордним річним показником з моменту відкриття водної артерії. Рекордного показника канал досяг попри те, що у березні 2021 року він майже тиждень залишався заблокованим.

Про це повідомляє The Associated Press.

За даними голови Управління Суецького каналу Адмірала Оссами Рабея, торік доходи каналу зросли на 12,8% у порівнянні з 2020 роком, коли обсяг продажу становив 5,6 мільярда доларів. Він поінформував, що у 2021-му через Суецький канал пройшло 20 649 судів, що на 10% перевищує показник 2020 року – 18 830 суден.

Як зазначається, близько 10% світової торгівлі, включаючи 7% світової нафти, проходить через Суецький канал, що сполучає Середземне та Червоне моря.

Довідка: Суецький канал — один із найжвавіших каналів у світі, який служить ключовою ланкою між Європою та Азією для контейнерних суден. Через нього щодня проходять мільйони тонн вантажу. Канал відкрили для судноплавства у листопаді 1869 року. Його довжина становить близько 160 кілометрів, глибина - понад 20 метрів, що дозволяє проходити по ньому найбільшим у світі суднам.

Що відомо

23 березня контейнеровоз Ever Given знесло з курсу вітром — він застряг у найвужчій ділянці Суецького каналу.

За перші три дні блокади, усього поблизу каналу, у портах Саїд у Середземному морі та Суец на Червоному морі зупинилися 150 кораблів.

Компанія Суецького каналу повідомила, що Єгипет щоденно втрачає близько 14 мільйонів доларів через блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given, який сів на мілину в південній частині судноплавного шляху.

Через аварію в Суецькому каналі затримувалась доставка обладнання для харківських COVID-лікарень.

29 березня контейнеровоз Ever Given звільнив Суецький канал.

У травні адміністрація Суецького каналу повідомила про плани розширити та поглибити південну ділянку каналу аби мати змогу пропускати більше суден.

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