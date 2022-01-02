Про розвиток туризму на Закарпатті, вплив коронавірусу та перспективи на наступні найближчі кілька років в ефірі Радіо Тиса FM розповів голова Асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття Олександр Шершун.

З його слів, 2020 рік був у туристичному плані "глухий" через карантинні обмеження. Ці обмеження були і на початку 2021-го і частина туристичних об’єктів від цього тільки виграла.

"В той період не могли приймати відвідувачів об’єкти культури, натомість гірсььколижні курорти могли працювати і, відверто кажучи, там не дуже тих обмежень дотримувалися і там людей була купа", — сказав він.

Стосовно реконструкції амків Закарпаття, Олександр Шершун розповів: в 2020 році вперше піднялося питання про приналежність цих замів та землі, на якій вони розташовані.

"Єдина фортеця, в якої повністю порядок з докуменсловами Олександра ершуна тами — це Мукачівський замок. Це найбільш прибутова туристична організація в Закарпатті: 270 тисяч відвіду4вачів за 2019 рік, 100 з невеликим — у ковідний 20-й, у 21-му теж було десь 270 тисяч."

За словами Олександра Шершуна, у 2020 році COVID трохи "сплутав карти" і дав можливість закарпатському туризму в 2022-2023 роках рости.

"Головне — не потрапити в цю пастку самозадоволення, мовляв, ми такі круті і більше нам нічого не треба робити, — розповів він. — У 2017-18 роках ми вийшли на пік і нам здавалося, що ми мегатуристичний регіон, але потім потав ефективно діяти безвіз і ми почали конкурувати не лише з суміжними областями України, а й з суміжними країнами".

Олександр Шершун розповів: переважна більшість туристів в області — українці. Хоча кількість іноземних туристів останнім часом росте, незважаючи на не досить розвинену інфраструктуру.

"Тому що Закарпаття залишається досить цікавим етнографічним регіоном, на жаль, ми цю етніку поступово втрачаємо. Зросла кількість єврейських туристів, нащадків переселенців, які вижили після війни та емігрували до Америки чи Ізраїлю. Вони приїждають подивитися на землю своїх батьків-дідів".

Приїжджають останнім часом і люди з Саудівської Аравії, однак тут є, за словами Олександра, кілька моментів, які ускладнюють приїзд саудитів на Закарпаття. Перший момент — потрібен ще один аеропорт, крім тго, Закарпаття покки що не дуже готове прийняти таку кількість іноземних туристів.

Найбільшу кількість туристів приваблює на Закарпатті, на думку Олександра Шершуна, комплексність туристичних послуг: "Тут можна подивитися на цвіт сакури і наступного дня потрапити в засніжений Синевир. Це доступніссть плюс унікальні пропозиції, типу геотермальних вод. На території України вони є тільки у нас".

Олександр Шершун переконаний: у два наступні роки потік українських туристів на Закарпатті зростатиме.

"Для поїздок за кордон постійно будуть виникати перешкоди у вигляді карантинів чи ковід-перепусток, тому зваживши всі ці моменти, люди їздитимуть відпочивати в межах країни", — пояснив він.

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