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У Чернівцях новорічні ялинки можна буде здати в контейнери: адреси
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У Чернівцях новорічні ялинки можна буде здати в контейнери: адреси

Юлія Трач
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У Чернівцях новорічні ялинки можна буде здати в контейнери: адреси Зрубані ялинки. Фото: Суспільне Буковина

У Чернівцях з 2 по 30 січня живі новорічні ялинки можна буде здати в контейнери. Якщо залишати ялинки в смітниках, вони потрапляють на сміттєзвалища й забруднюють довкілля.

Перелік місць контейнерів оприлюднили на Facebook-сторінці міського департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства.

У місті розмістили 17 контейнерів на вулицях:

  • Тихорецькій, 26;
  • Кишинівській, 20;
  • перехресті вулиць Буковинської та Ярошинської;
  • Козачука, 18;
  • Сосюри, 5;
  • перехресті проспекту Незалежності та вулиці Миру, 3;
  • Авангардній, 45;
  • Кармелюка, 67, 2 та на провулку Кармелюка;
  • Узбецькій, 3;
  • Білоруській, 30Б;
  • Руській, 277 та 285;
  • Таджицькій.

Звідти ялинки доставлятимуть до комунального підприємства "Трест зеленого господарства", яке утилізує дерева. Ялинки будуть подрібнювати на щепу. Пізніше її використовуватимуть для підживлення дерев.

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