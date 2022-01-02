У Чернівцях новорічні ялинки можна буде здати в контейнери: адреси

У Чернівцях з 2 по 30 січня живі новорічні ялинки можна буде здати в контейнери. Якщо залишати ялинки в смітниках, вони потрапляють на сміттєзвалища й забруднюють довкілля.

Перелік місць контейнерів оприлюднили на Facebook-сторінці міського департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства.

У місті розмістили 17 контейнерів на вулицях:

Тихорецькій, 26;

Кишинівській, 20;

перехресті вулиць Буковинської та Ярошинської;

Козачука, 18;

Сосюри, 5;

перехресті проспекту Незалежності та вулиці Миру, 3;

Авангардній, 45;

Кармелюка, 67, 2 та на провулку Кармелюка;

Узбецькій, 3;

Білоруській, 30Б;

Руській, 277 та 285;

Таджицькій.

Звідти ялинки доставлятимуть до комунального підприємства "Трест зеленого господарства", яке утилізує дерева. Ялинки будуть подрібнювати на щепу. Пізніше її використовуватимуть для підживлення дерев.

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