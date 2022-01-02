У Польщі у новорічну ніч вбили українця, затримали 12 підозрюваних

У польському місті Седльце у новорічну ніч виявили тіло українця із численними травмами голови. За підозрою у вбивстві поліція затримала 12 осіб.

Як повідомляє Wiadomości, тіло на тротуарі виявила пара, яка під ранок 1 січня поверталася додому та викликала поліцію. За попередніми даними, 47-річний громадянин України святкував Новий рік у компанії земляків та іноземців в будинку, де він орендував кімнату.

"Напередодні Нового року в будівлі була вечірка. Ймовірно, саме тоді і сталося вбивство", — повідомили в місцевій прокуратурі.

За підозрою у злочині правоохоронці затримали 12 осіб, серед яких громадяни України, Білорусі та Індонезії. Через сильне алкогольне сп’яніння вони не змогли дати свідчення. Обставини смерті чоловіка наразі встановлюються.

Що відомо

1 жовтня 2021 року під час виконання ремонтних робіт на швидкісній дорозі між Любліном і Варшавою загинув 23-річний українець.

29 вересня у Польщі у результаті аварії загинули троє громадян України, ще один отримав поранення.

Наприкінці липня у Лодзинському воєводстві в Польщі сталася аварія за участі автомобіля та автобуса, який перевозив українських громадян. У результаті аварії постраждали десятеро людей, семеро з яких – українці. Згодом двоє українців померли у лікарні.

У червні у польському місті Лодзь у результаті обриву ліфта постраждали двоє українців. Вони впали з 15-го поверху.

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