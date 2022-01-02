На Закарпатті нетверезий водій "швидкої" спричинив ДТП

В Мукачеві патрульні поліцейські о 17:05 отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Ракошино. Про це Суспільному розповів речник Патрульної поліції Закарпаття Ернест Завадський.

З його слів, втомобіль швидкої допомоги в’їхав у автомобіль Opel Astra, який рухався у бік Мукачева. Травмованих немає.

"Водій "швидкої" був нетверезий, — сказав Ернест Завадський, — його освідчили, драгер показав 2.1 проміле алкоголю. На нього склали протокол, який розглядатимуть у суді".

Загалом упродовж доби 1 січня патрульні поліцейські на Закарпатті виїжджали на 113 викликів та склали 9 адмінпротоколів.

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